Le réseau Racines Sud ouvre son bureau toulousain

Ce mois de janvier 2021 marque l’ouverture du bureau toulousain de Racines Sud, association qui réunit étudiants et entrepreneurs occitans à l’étranger. Créée en 2007 en Languedoc-Roussillon et soutenue par la Région Occitanie, Racines Sud réunit plus de 1500 membres expatriés dans le monde entier.

Racines Sud propose aux étudiants des conférences internationales avec des experts « pays », les accompagne dans leur projet de stage ou de volontariat international en entreprise (VIE) à l’étranger en les mettant en lien avec les adhérents du pays dans lequel ils souhaitent partir.

Racines Sud propose également une « carte export » qui permet aux entrepreneurs primo-exportateurs d’être accompagnés dans leur projet d’export par des experts pays et métiers. Des rencontres business sont organisées, des aides concrètes sont mises en place pour simplifier l’installation dans les pays visés.