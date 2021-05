Digital 113 et Racine Sud organisent un “It déj” sous forme de webinaire, le 23 juin, de 8h30 à 10h30, dans les locaux de Digital 113 à Montpellier. Ce webinaire abordera la thématique de l’insertion des entreprises dans le marché international.

Jacque Leconte, CEO de Kuzzle, une start-up montpelliéraine spécialisée dans l’open source, et Mickael Leal, CEO de Allpriv, société qui propose des solutions pour optimiser le télétravail, animeront ce webinaire. Plusieurs problématiques seront abordées, allant du déploiement d’une stratégie de conquête autour du “Made in France” jusqu’au développement d’un réseau pour rejoindre le marché international, en passant par la mobilisation de talents pour adapter les PME et les ETI à l’entrée sur la scène internationale.

Il sera possible de suivre les échanges en visioconférence et celui-ci est ouvert à tous.

Inscriptionen ligne pour ce webinaire consacré au marché international, le 23 juin, de 8h30 à 10h30.

C.B