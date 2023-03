Les Dirigeants Commerciaux de France (DCF) Toulouse organisent, le 17 avril prochain, la finale locale du DCF Challenge, le concours de « l’intelligence commerciale » du mouvement. Cette épreuve de référence rassemble des étudiants de bachelor et master des filières commerciales, marketing, management et gestion des entreprises de plusieurs écoles dans le département (Idrac, ISCT, IUT Toulouse, etc.).

Les étudiants ont défini un plan de développement autour la marque Puma. La finale locale consiste en une présentation professionnelle, filmée, devant un jury composé de membres de nombreuses écoles toulousaines, de professionnels du commerce et avec la présence de membres de la CCI et du Medef.

À l’issue de la journée de sélection, le jury de l’association DCF Toulouse remettra un prix aux binômes lauréats de chaque catégorie (Bac + 2/3 et Bac + 4/5) ainsi qu’un ticket d’entrée pour les finales régionales. Les travaux des binômes lauréats seront évalués par un jury régional qui, à son tour, sélectionnera les meilleures propositions et prestations. La finale nationale aura lieu à La Rochelle le 15 juin 2023. Inscriptions et informations en ligne.

Créé en 1930, le mouvement des Dirigeants Commerciaux de France rassemble 2500 managers commerciaux et entrepreneurs au sein de 70 associations. DCF Toulouse est composé de 70 membres.

DCF Challenge de Toulouse, le lundi 17 avril 2023 au Palais des Sports André-Brouat.