L’Ordre des experts-comptables de la région Occitanie organise, le 30 mars à 17 heures, une conférence en ligne consacrée aux problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises en 2021.

Sophie Garcia, présidente du Medef Occitanie, et Grégory Blanvillain, vice-président de la CPME Occitanie, participeront aux échanges animés par Freddy Nicolas, président de l’Ordre des experts-comptables de la Région Occitanie, et Loïc Duffault, expert-comptable et élu de l’organisation. Il sera question notamment de décrypter la loi de Finances 2021, d’analyser les défis post-crise du Covid et de la meilleure façon d’anticiper les difficultés en tant qu’entrepreneur.

Inscription gratuite mais obligatoire pour ce webinaire, le mardi 30 mars de 17 heures à 18h15.