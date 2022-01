La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne participe à la seizième édition des Journées européennes des métiers d’Art (Jema), qui se tiendra du 28 mars au 3 avril 2022 autour du thème un brin mystérieux : « Nos mains à l’unisson ».

Les JEMA ont pour but d’améliorer la reconnaissance du secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant. Au programme : débats, ateliers, démonstrations de savoir-faire hors-les-murs, etc. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier pour participer à l’événement. Plus d’informations sur ces journées en ligne.

