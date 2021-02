Le mardi 29 juin 2021, ToulÉco en partenariat avec l’Anssi et la Région Occitanie, organise les septièmes Rencontres Cybersécurité d’Occitanie (RCO). L’événement se déroulera en présentiel sur les sites de La Cité à Toulouse et la Cité de l’Économie de Montpellier et en numérique sur le site des RCO.

Entrée gratuite sur inscription. Programme à venir.

