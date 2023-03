Les Thermes de Bagnères-de-Luchon veulent remettre en pression l’économie locale

Cela faisait plusieurs années que la nymphe de la buvette des Thermes de Bagnères-de-Luchon n’avait pas connu pareille agitation. Mercredi 15 mars dernier avait lieu la présentation officielle du projet de rénovation du complexe, dont la gestion et l’exploitation a été confiée au groupe Arenadour. La visite commentée du chantier devait à l’origine se dérouler en petit comité. Mais devant l’enjeu et les sommes engagées, tous les acteurs publics ont tenu à être présents face à la presse. Car ce vaste chantier, évalué à plus de 40 millions d’euros (lire encadré), est symbolique à plus d’un titre. « Il représente le cœur du redémarrage de Bagnères de Luchon », augure le maire de la commune Éric Azémar. « Puisque ce projet s’inscrit dans un plan général de relance avec le retour du train (ouverture de la ligne Montrejeau-Luchon prévue en 2024, NDLR), le renouveau de la station de Super Bagnères, mais aussi la création d’une maison de santé, la rénovation de la piscine, du musée, etc. »

Les premiers curistes sont attendus pour le 27 mars prochain, et l’ouverture des Thermes se fera de façon progressive. En juillet, ce sera au tour des espaces premium d’être inaugurés, avant le vaporarium en septembre, puis le spa en décembre. L’espace bien-être rénové, avec salle de sport, piscines, douches, grottes et sauna n’est pas attendu avant le début du printemps 2024. « Nous travaillons depuis plus de trois ans sur ce dossier avec les équipes de Luchon et cette ouverture est déjà un premier symbole », commente Maxime Vilgrain, président d’Arenadour. « Nous avons l’ambition de pouvoir accueillir 8000 curistes dès cette année, et la volonté d’atteindre à terme une fréquentation de plus de 15.000 cures conventionnées. »

100.000 visiteurs attendus côté thermoludisme

« Luchon, c’est la reine des Pyrénées et il est indispensable que ses thermes retrouvent une dynamique avec des installations rénovés et un exploitant de qualité à travers Arenadour », félicite de son côté la présidente de Région Carole Delga, qui rappelle que la collectivité a investi « plus de 100 millions d’euros en projets structurants ces trois dernières années dans l’économie de montagne ». Car les Thermes restent le point focal d’une activité économique qui, à la différence du ski, peut s’affranchir de la saisonnalité dont souffrent les villes de moyenne montage. D’où l’accompagnement aussi de la Banque des Territoires qui a investi en fonds propres dans le projet avec près de 3,6 millions d’euros (lire encadré). « La commune de Bagnères-de Luchon s’inscrit pleinement dans le programme Petites Villes de Demain que nous portons pour soutenir l’économie touristique et de santé sur les terrtoires », complète Caroline Cartallier, directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires.

Ainsi, sachant qu’une cure de dix-huit jours injecte en moyenne 2200 euros dans le tourisme local, « 100 curistes génèrent 6 emplois direct et indirects », rappelle le maire de Bagnères-de-Luchon. À ceux-là s’ajouteront aussi les touristes venus profiter des espaces thermoludiques et là, l’équation promet d’être rentable. Si Arenadour ne communique pas sur la fréquentation attendue, les restaurateurs et hôteliers des allées d’Etigny espèrent tout de même un regain de fréquentation de quelque 100.000 visiteurs de plus chaque année. De quoi redonner un peu d’air et de perspectives à l’économie luchonaise.

M.V.

Sur les photos : En haut, la délégation officielle venue découvrir les premiers espaces rénovés, avec, de gauche à droite : le nouveau préfet de la région Occitanie Pierre-André Durand ; le maire de Bagnères-de-Luchon Éric Azemar ; la présidente de Région Occitanie Carole Delga ; le conseiller départemental du canton Patrice Rival ; la directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires Caroline Cartallier ; le président d’Arenadour Maxime Vilgrain. Crédits : M.V. - ToulÉco.