Les candidatures sont ouvertes pour le Printemps Citoyen en Occitanie

La Région Occitanie renouvelle le festival Printemps Citoyen en Occitanie et le prolonge d’un mois. Cette année, il aura ainsi lieu du 1er avril au 18 juin 2023. Ce festival met en lumière des initiatives et des manifestations dédiées au faire ensemble et à l’engagement citoyen.

Pour cette édition du festival, quatre thématiques sont mises en avant : l’engagement citoyen, l’environnement, la jeunesse ou l’entreprenariat engagé.

Cette édition s’inscrit dans une stratégie régionale « qui vise à aller vers les jeunes et les habitants des territoires ruraux ou prioritaires ». Les candidats peuvent proposer leur projet jusqu’au 28 février. Les événements proposés devront être accessibles à tous et se tenir en Occitanie durant les dates du festival. Les projets seront, notamment sélectionnés et évalués, selon leur dimension collective et selon leur action « en faveur d’une société plus juste, durable et équitable ».

L’édition 2022 du festival avait rassemblée plus de 60.000 visiteurs lors des de 76 rencontres.

Alphonse Chantrel