Le Bureau des élèves de l’IMT Mines Alès organise, le 25 mars prochain, le festival VertMines, qui se veut être une véritable rencontre entre mondes de l’ingénierie et de l’agriculture dans une perspective de transition écologique.

Douze agriculteurs du territoire alésien (maraîcher, viticulteur, chevrier, etc.) ont répondu présent et se sont vus attribuer chacun un élève référent auquel ils ont présenté leur activité et expliqué leur problématique (réchauffement climatique, pénurie d’eau...). Ces derniers disposeront ensuite d’un peu plus d’une heure pour trouver une solution adaptée. Deux sessions sont prévues en matinée et en début d’après-midi.

Au programme également, deux conférences, ouvertes au grand public, celle de Laurent Fonbaustier, professeur de droit spécialiste du droit de l’environnement, et celle de Thierry Gauquelin, professeur émérite à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), qui abordera la question « des sols vivants ». Enfin, une dégustation de produits locaux issus du territoire alésien viendra clore l’après-midi avant un concert assuré par les élèves d’IMT Mines Alès.

Festival VertMines. Samedi 25 mars, de 9h30 à 20h30 sur le site de Clavières, 6 avenue de Clavières à Alés. Entrée libre.