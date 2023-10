Les entreprises occitanes ont retrouvé le chemin de l’export

« L’Occitanie a retrouvé une belle dynamique », se félicite Jean-François Rezeau, président de la CCI régionale. Après la forte baisse de la période Covid, la valeur totale des exportations régionales atteint 46,05 milliards d’euros en 2022 et se rapproche de son record : 54,5 milliards d’euros en 2019. Selon Jalil Benabdillah, vice-président en charge de l’Économie à la Région Occitanie, le prévisionnel 2023 montre « la même tendance à la hausse » sans toutefois que l’on puisse s’attendre à retrouver dès cette année les excellentes performances d’avant-crise.

Les freins perdurent. L’inflation, avec la hausse du coût des transports et des hébergements, s’ajoute aux problèmes préexistants, à commencer par le manque de temps des chefs d’entreprises en PME. Pour les aider à se démultiplier, l’agence publique pour l’export Business France envisage de renforcer le développement des contrats VIE. Autre barrière, pas des moindres, l’aspect psychologique. Autrement dit, la peur du risque. « Le danger de ne rien faire est plus grand que celui d’y aller » contrebalance Henri Baïssas, directeur général délégué de Business France, appuyé par ses pairs qui rappellent que l’export a sauvé bon nombre de sociétés, notamment pendant la pandémie. Enfin, pour Anne-Cécile Brigot-Abadie, directrice régionale chez Bpifrance, une bonne préparation est la clé du succès : il est nécessaire de « transformer l’opportunité en stratégie » pour réussir son lancement sur un nouveau marché international.

L’Occitanie, première balance commerciale française

L’Occitanie reste la première balance commerciale régionale en France avec 7,07 milliards d’euros et la cinquième région exportatrice en valeur totale. Sans surprise, le territoire peut compter sur son industrie phare : les produits de la construction aéronautique et spatiale représentent à eux seuls presque 60 % des exports, suivis à longue distance par la production agricole et agroalimentaire, autour de 6,6 %. Parmi les destinations les plus prisées des exportateurs, l’Espagne, l’Allemagne, les États-Unis et la Chine. Néanmoins, le classement fluctue, rapidement chamboulé après une commande d’avions.

Les bons résultats cachent aussi des disparités territoriales importantes : la Haute-Garonne est très largement en tête des zones exportatrices (63,7 %). En seconde position, les Hautes-Pyrénées (6,7 %), bien que loin derrière, réalisent une forte progression, tirée par le développement international de Daher, Alstom et Tarmac Aerosave, leur faisant gagner quatre places au classement.

La France compte près de 150.000 entreprises exportatrices, un chiffre en hausse constante, encore loin cependant de ses voisins européens comme l’Allemagne, qui en dénombre 260.000. En Occitanie, elles sont 9337 parmi lesquelles « près d’une sur cinq démarre à l’export » précise Jean-François Rezeau. Leur nombre augmente, aidé par l’accompagnement de la chambre consulaire : ses quatre-vingts conseillers ont aidé 3000 entreprises l’an dernier et comptent bien faire progresser ce chiffre en 2023 grâce à l’Export Tour Occitanie, démarré le 10 octobre.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Jalil Benabdillah et Jean-François Rézeau. Crédits : CCI Occitanie- DR.