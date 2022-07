Les formations cybersécurité se multiplient

Pour répondre à la demande croissante des entreprises et institutions et former les futurs DSI, DPO et risk managers, les écoles se sont mises à la tendance cyber. Epitech, Epita, Enseeiht, Insa… La plupart des formations en informatique incluent désormais un cursus dédié à la sécurité ou une spécialisation dans leurs programmes de master, et les diplômes de grades inférieurs suivent la même dynamique. À la rentrée 2022, AN 21 innove : l’école, située à Quint-Fontsegrives, sera la première et la seule en Occitanie à dispenser sur un an la formation d’assistant cyber, créée par la Fédération française de cybersécurité, accessible dès le niveau bac sans prérequis techniques. Les bac+3 se démocratisent également. La CCI de l’Aveyron propose ainsi à des diplômés bac+2 ou équivalent d’obtenir en un an un Bachelot de concepteur de systèmes d’information. L’IPI, école d’informatique du groupe IGS, aligne désormais ses formations sur les nouveaux Bachelors universitaires de technologie. À Perpignan, une licence s’est ouverte à l’Institut méditerranéen d’études et recherche en informatique et robotique ; à Toulouse, le CFA de l’industrie (UIMM) a développé un bachelor en infrastructures et cybersécurité, en partenariat avec l’école d’ingénieurs 3IL.

L’alternance valorisée

Pour accéder aux postes de spécialistes tels que responsable sécurité, architecte, cryptologue, auditeur ou encore pentester - contraction du pénétration tester qui sonde les applications et réseaux pour y détecter d’éventuelles failles -, le Bac+5 reste toutefois à privilégier. Des Masters of Science sont dispensés dans la plupart des écoles comme Epitech (photo) ou l’AN 21. L’IPI a intégré à son master une spécialité en cybersécurité, à l’instar d’Epita, avec une option « sécurité et sûreté de l’intelligence embarquée ». Partout, l’alternance est mise à l’honneur, y compris au Cesi, où les futurs managers en infrastructures et cybersécurité des systèmes d’information peuvent se former en apprentissage sur les campus de Toulouse et Montpellier. Encore un cran au-dessus : avec un bac+6, le niveau atteint l’expertise. Le Mastère Spécialisé en sécurité informatique porté par trois grandes écoles toulousaines (INP Enseeiht, Insa Toulouse et Enac) se destine à des étudiants chevronnés, tout comme le D.E. sécurité numérique ouvert cette année par Polytech Montpellier, qui veut former des experts en cybersécurité matérielle, systèmes électroniques et objets connectés. En parallèle des programmes étudiants, la formation continue a également le vent en poupe. Elle est notamment plébiscitée par les chefs d’entreprises pour acquérir rapidement les bases en cybersécurité ou sensibiliser leurs salariés à la protection des données personnelles.

Marie-Dominique Lacour

Photo : DR