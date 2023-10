Les jeunes notaires, ambassadeurs d’une profession qui se déride

« Pas très marrants »,« imbus d’eux-mêmes », « reclus dans leur tour d’ivoire »… « Les notaires souffrent depuis longtemps de stéréotypes tenaces », constate Jonathan Roussel, nouveau président du Cercle des jeunes notaires de la Cour d’appel de Toulouse. Âgé de 36 ans, cet ambassadeur de la profession contraste avec les clichés qu’elle véhicule. Très dynamique, le jeune motard à la vision résolument moderne veut casser les barrières. « Le notaire est comme tout le monde. On ne fait pas de complexe de supériorité et il faut qu’on le montre, qu’on soit accessible », affirme-t-il.

Créée il y a deux ans par Christine Dechaumont, alors présidente de la chambre interdépartementale, le Cercle des jeunes notaires vise à promouvoir une profession en pleine évolution et qui recrute toujours, malgré une baisse récente d’activité liée à la crise de l’immobilier. Pour attirer les étudiants en droit, l’association organise annuellement une journée d’échanges à la faculté toulousaine. D’autres projets sont en cours, comme un partenariat avec une école de commerce pour donner aux officiers ministériels les bases du management et de l’entrepreneuriat : « Dans la pratique, les notaires d’aujourd’hui sont souvent de véritables chefs d’entreprise. Or, la plupart n’ont jamais reçu le moindre accompagnement », explique Jonathan Roussel.

Un bus itinérant pour faire connaître le notaire en zone rurale

Le jeune président ne manque pas d’idées pour rajeunir la profession, comme un podcast des jeunes notaires qui pourrait bientôt voir le jour. L’association réfléchit aussi à mettre en place un bus itinérant. « L’idée serait d’aller en zone rurale ou semi-rurale et de donner des consultations gratuites pour mettre en avant notre rôle de conseil », détaille Jonathan Roussel. Lui-même officie à Bourg-Saint-Bernard, petite bourgade propice à la proximité avec les clients. Enfin, ce sportif souhaite multiplier les actions caritatives comme les courses en équipe, un bon moyen « d’agir ensemble pour la bonne cause tout en donnant de la visibilité au métier ». En novembre, une équipe de jeunes notaires participera ainsi à la course des lumières – édition Toulouse 2023 -, au profit de la recherche contre le cancer.

Le Cercle des jeunes notaires se réunira une fois par trimestre. À ce jour, ils sont une dizaine à avoir rejoint l’association, toujours ouverte à accueillir de nouveaux membres. Seuls critères : être âgé de moins de 40 ans et installé sur le territoire de la Chambre interdépartementale, soit en Haute-Garonne, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne ou l’Ariège. Et, surtout, avoir envie de partager au plus grand nombre les valeurs du notariat.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Jonathan Roussel est le nouveau président du Cercle des jeunes notaires de la Cour d’appel de Toulouse. Crédits : Sylvain Gelineau Photographie.