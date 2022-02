Le pôle de compétitivité Aerospace Valley accueille, le 10 février prochain, un webinaire sur le Fonds européen de Défense (FEDef). Cet événement est organisé par la Direction générale de l’armement (DGA), le pôle de compétitivité Photonique-laser et Électronique-Hyperfréquences (Alpha-Rlh), le pôle européen de la céramique et le cluster toulousain de la défense et de la sécurité Primus.

Lors de ce séminaire en ligne, les sociétés Seair, Magellium et Share My Space témoigneront de leur expérience avec ce fonds de l’Union européenne destiné à financer la recherche et le développement de programmes industriels dans le domaine de la défense.

Inscriptions en ligne.

Webinaire sur le Fonds européen de Défense, le jeudi 10 février 2022, de 10 heures à midi.