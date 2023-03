Face à la vague des liquidations d’entreprises, les PGE pourraient coûter cher à l’État

« Parmi mes clients, les dépôts de bilan ont été multipliés par quatre entre les premiers trimestres 2022 et 2023 », s’inquiète Blandine Anglade, avocate en droit des sociétés à Toulouse. Selon elle, une raison majeure vient expliquer ces faillites en série : l’impossibilité pour les entreprises de rembourser leur prêts garantis par l’État (PGE) dans un contexte inflationniste alarmant.

Blandine Anglade estime que 90% de ses clients ont souscrit un PGE pendant la crise sanitaire. Sociétés du bâtiment, du secteur tertiaire, auto-écoles, restaurants, boulangeries... « Tout le monde ou presque à l’exception des professions libérales », résume l’avocate. Proposés à des taux très intéressants, les PGE ont permis aux entreprises de pallier leur besoin de trésorerie pendant la période Covid, en empruntant auprès des banques des sommes allant jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Selon les chiffres du ministère de l’économie et des finances, le montant total des prêts dépasse ainsi les 143 milliards d’euros au niveau national. Difficile de savoir combien sera remboursé. En Occitanie, 69.750 prêt garantis ont été accordés pour dix milliards d’euros. Les clients de Blandine Anglade ont fréquemment emprunté « jusqu’à 100.000 ou 200.000 euros ». Pour survivre, tout simplement. Et si « certains ont été prévoyants » en mettant de l’argent de côté, la plupart ont tout dépensé par nécessité ou pour investir, notamment dans des travaux.

« Ce n’est que le début de la vague »

Un quart des PGE ont bénéficié aux commerçants. Tous ont été durement touchés par la crise sanitaire, certains durablement à cause de l’évolution des modes de consommation. Les boutiques de prêt-à-porter sont délaissées au profit de la vente en ligne, le marché automobile décline… Et dans tous les secteurs, l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières fait des ravages. Dans une conjoncture économique post-Covid loin d’être aussi idyllique que prévu, les problèmes s’accumulent entre hausses des charges et difficultés de recrutement.

Là où l’activité n’est pas repartie, les PGE paient bien souvent les licenciements économiques. « Beaucoup de chefs d’entreprises licencient avant de fermer : ils veulent être sûrs que leurs salariés soient payés jusqu’au bout et complètement », explique Blandine Anglade. « Au moment du dépôt de bilan, il n’y a plus de quoi payer le PGE. À chaque fois, c’est l’équivalent de plusieurs dizaines de milliers d’euros qui ne rentreront pas à la banque », explique l’experte. Banque qui va se retourner contre l’État, et « in fine, les PGE risquent de lui coûter très cher », analyse l’avocate.

Le phénomène est accentué par l’échéancier. L’an dernier, une souplesse supplémentaire a été accordée aux entreprises les plus en difficulté : allongement du délai de remboursement au-delà des six ans prévus initialement, première échéance repoussée à janvier 2023. « Nous y sommes », constate l’avocate qui s’attend à ce que le problème prenne encore de l’ampleur, provoquant « une vague de liquidations » dans les prochains mois.

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Blandine Anglade