Toulouse. Limatech veut lever deux millions d’euros

Issue du CEA et lauréate d’Airbus Développement, la start-up toulousaine Limatech développe « la première batterie lithium européenne répondant aux exigences de l’aérospatial et de la défense (légèreté, sécurité, fiabilité, sûreté de fonctionnement, certification, puissance) ».

La jeune pousse souhaite réaliser au printemps prochain une levée de fonds de deux millions d’euros et a décidé d’ouvrir 800.000 euros de son capital à sa communauté sur la plateforme de crowdfunding Finple.

Limatech a été créée en 2016 par Florence Robin, Maxime Di Meglio et Marc Béranger. Elle a localisé sa ligne de production à Toulouse au sein du pôle Aerospace Valley et son laboratoire de Recherche & Développement à Grenoble. Elle bénéficie ainsi de la proximité du CEA et de l’écosystème Minalogic.