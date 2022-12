Toulouse et Montpellier en tête des métropoles les plus attractives de France

Selon le sixième baromètre Arthur Loyd de l‘attractivité et résilience des métropoles françaises et de la transition des territoires, publié le 5 décembre, la région Occitanie sort renforcée de la période Covid et apparaît aujourd’hui comme la 3e région française pour sa croissance de l’emploi privé depuis le 4e trimestre 2019.

Après avoir été la métropole régionale qui a le plus souffert des répercussions économiques de la crise du Covid-19 (10.792 emplois détruits), Toulouse a créé 16.386 emplois en 2021. Un rebond qui contribue à sa deuxième place au classement des très grandes métropoles françaises. Montpellier brille également en se hissant à la première place du classement des grandes métropoles. Croissance démographique et excellente accessibilité constituent les pierres angulaires de son succès, traduit par une forte progression de son emploi privé : + 11.392 emplois créés en 2021.

Cette tendance se confirme à travers les investissements dans les filières de transition climat : énergies renouvelables, recyclage des déchets, écomatériaux, hydrogène vert, batteries, véhicule électrique, etc. Signe de son dynamisme, on remarque que l’Occitanie, disposant d’atouts indéniables pour le développement des énergies renouvelables, se positionne au deuxième rang des régions accueillant des investissements dans des filières de transition climat. Les entreprises ont investi 1,4 milliard d’euros en 2021 dans les projets liés à la décarbonation de l’économie, et déjà 1 milliard au premier semestre 2022.