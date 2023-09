Le festival Made in 31 revient à La Cité de Toulouse jeudi 21 septembre pour promouvoir le savoir-faire entrepreneurial en Haute-Garonne. Initié par la Jeune Chambre Économique de Toulouse en 2016, l’événement met à l’honneur 31 entreprises du département, sélectionnées pour leur innovation, croissance ou parcours.

Au village exposant, le programme s’articulera entre rencontres, ateliers, conférences ainsi qu’un défilé et un concours de pitch, jusqu’à la remise des trophées à 19h00. L’événement ouvert aux professionnels comme aux étudiants sera suivi dès 20h d’une soirée au Canaille Club (payante) avec les élus locaux. Le match France–Namibie sera retransmis autour d’un buffet dinatoire.

Cette 5e édition du festival Made in 31 est organisée par la CPME 31 (Confédération des petites et moyennes entreprises). Programme et inscription obligatoire sur le site de la Cité.

Made in 31, salon des entrepreneurs de Haute-Garonne. Le jeudi 21 septembre, de 9h à 20 h, à La Cité, 55 avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse. À partir de 20h : soirée au Canaille Club.