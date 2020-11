Covid-19. Maintien du numéro d’aide d’urgence pour les chefs d’entreprise

Pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation économique exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire, le ministère de l’Économie, des finances et de la relance, en s’appuyant sur l’action de l’association Apesa (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë) et avec le soutien d’Harmonie Mutuelle, de CCI France, de CMA France et de la Banque Thémis, annonce la prolongation pour six mois supplémentaires du numéro vert 0 805 65 505 0, mis en place en avril dernier pour apporter une première écoute et un soutien psychologique aux chefs d’entreprise en détresse. Ce numéro est accessible 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures.

Depuis sa mise en place le 27 avril dernier, le numéro vert a ainsi fait l’objet de 957 appels avec 421 prises en charges de dirigeants via les sentinelles des partenaires qui ont été formés par Apesa à la détection des signes avant-coureurs d’une détresse psychologique aigüe. Cela représente une augmentation globale des prises en charge par Apesa de 46 % par rapport à 2019 sur la même période. À l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, le chef d’entreprise se voit proposer, s’il le souhaite et dans la plus stricte confidentialité, une prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé. Pour les autres cas, une réorientation est proposée vers des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement.