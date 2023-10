Manon Galy, artiste archer-talentueuse

C’est avec une interprétation du Concerto pour violon n°3 de Camille Saint-Saëns que Manon Galy a signé son retour aux sources, à la Halle aux Grains, en compagnie de l’Orchestre du Capitole, le 19 mai dernier. « C’est indescriptible. C’est à la Halle aux Grains que j’ai vu mes premiers concerts de musique classique, c’est symbolique », confiait-elle, alors que toute sa famille et ses anciens professeurs seraient présents. « Un plaisir immense » pour la jeune femme de 26 ans, qui a débuté le violon à l’école de musique de Cugnaux, après la venue d’une violoniste dans son école maternelle. « C’est devenu une fixation. Je savais que j’allais tout faire pour en faire mon métier. Mes parents ont attendu que j’ai 7 ans, presque tard pour cet instrument. »

Aujourd’hui, après sa Victoire de la musique classique 2022 en tant que révélation soliste, Manon Galy enchaîne les concerts, entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix cette année, du Japon à Cuba, avec des orchestres ou en formation de musique de chambre, une approche qu’elle apprécie tout particulièrement. « J’adore partager ces moments forts avec d’autres musiciens. J’aime particulièrement Beethoven et Schubert », explique-t-elle. Après un disque avec le trio Zeliha en 2020, la Toulousaine a sorti un disque en duo avec le pianiste d’origine cubaine Jorge González Buajasán, Nuits parisiennes. Debussy, Ravel, Poulenc et Milhaud y sont mis à l’honneur par le doigté et la sensibilité des deux musiciens.

Une réussite qui n’a rien d’un hasard pour cette perfectionniste passée par le conservatoire de Toulouse, où elle a côtoyé Bigflo et Oli, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris et la Hochschule de Munich. « C’est beaucoup de travail, au minimum quatre à cinq heures par jour. Le violon est un instrument très exigeant physiquement. Je ne peux pas tenir dix heures. Au bout de six, sept heures, je suis épuisée », explique Manon Galy. Une fatigue « physique et mentale » qui a failli la pousser à tout arrêter, malgré la passion, il y a quelques années. « J’’ai eu un gros passage à vide. Puis des rencontres, des collaborations, comme avec Jorge, m’ont redonné confiance. » Jusqu’à la consécration de la Victoire de la musique classique, « un formidable tremplin ».

Malgré le succès, elle ne veut pas s’arrêter là. « Je veux continuer à progresser, trouver cet équilibre entre musique de chambre et pratique de soliste. Faire les bons choix et m’enrichir humainement aussi, pour partager encore plus d’émotions. » Manon Galy peut compter sur le soutien de Renaud Capuçon, par ailleurs producteur de son disque. « C’est une chance incroyable. On apprend beaucoup à ses côtés, rien qu’en l’observant. Il est dans le partage, la générosité, et ne fait jamais sentir qu’il est au-dessus. »

Paul Périé

Sur les photos : Marion Galy et Jorge González Buajasán allient violon et piano sur leur album Nuits parisiennes. Crédit : Caroline Doutre. Marion Galy avec son violon. Crédit : Athéo.