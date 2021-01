Mardi 12 janvier, l’École d’ingénieurs de Purpan organise, de 15 heures à 16h30, dans ses locaux (75 voie du Toec à Toulouse), une conférence-débat gratuite et ouverte à tous sur le thème : “L’utilisation de l’ozone dans l’agriculture et l’agroalimentaire : état des lieux, perspectives et limites”. Cette conférence, qui se tiendra en présence de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie, est l’occasion de présenter le pouvoir et les limites de l’utilisation de l’ozone, les avancées scientifiques et techniques, les bénéfices attendus et les enjeux pour demain.

Les chercheurs de l’École d’ingénieurs s’appuient sur le savoir-faire de la plateforme Toast (Techniques oxydatives pour l’agriculture et l’agroalimentaire sur Toulouse), installée au sein de l’école et créée grâce au soutien de la Région Occitanie et du Fonds européen de développement régional (Feder). Des visites guidées de Toast sont organisées de 14h15 à 15 heures et de 16h30 à 17 heures.

Conférence sur l’utilisation de l’ozone, organisée par l’École d’ingénieurs de Purpan, le 12 janvier à 15 heures. Inscription obligatoire en ligne.