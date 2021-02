Marie Decroix, directrice associée du bureau toulousain de Cylad

Cylad Consulting, cabinet de conseil en stratégie et management dont le siège est à Toulouse, vient de nommer Marie Decroix en qualité de directrice associée.

Marie Decroix a rejoint les équipes de Cylad en 2007 en tant que manager. Rattachée au bureau de Toulouse, elle a contribué au développement du cabinet de conseil, en particulier dans les secteurs aéronautique, défense et spatial, pour lesquels elle a mené des projets pour accélérer la transformation digitale des entreprises.

Cylad compte aujourd’hui plus de 130 collaborateurs et quinze directeurs associés répartis sur six bureaux (Paris et Toulouse en France, Hambourg en Allemagne, Zurich en Suisse, Melbourne en Australie et Montréal au Canada).