Axylis poursuit son développement en Occitanie

Axylis, groupe spécialiste dans le conseil aux entreprises et l’expertise-comptable basé en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, a annoncé l’intégration dans son groupe du cabinet Midi Méditerranée Comptabilité, situé à Béziers. Son équipe de cinq collaborateurs vient ainsi rejoindre les soixante-quinze collaborateurs Axylis des agences héraultaises et audoises du groupe.

Axylis est un acteur majeur du conseil aux entreprises et de l’expertise-comptable depuis plus de trente-cinq ans. Ses quinze agences vont de Béziers à Biarritz en passant par Toulouse, Pau ou encore Albi et Narbonne. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros en 2021.

Pour rappel, la société a adopté le statut de société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). À ce jour, en Occitanie, il en existe moins d’une dizaine regroupant les métiers d’expert-comptable et d’avocat.