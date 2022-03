Conseil juridique. L’occitan Axilis lance une nouvelle entitée

Axylis, groupe spécialiste du conseil aux entreprises et de l’expertise-comptable basé en Occitanie et Nouvelle Aquitaine annonce la création d’Axylis Avocats. Dirigés par maître Albane Roucoules et maître Valérie Berbiguie , cette équipe va regrouper onze professionnels du droit des affaires.

La société à adopté le statut de société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). A ce jour, en Occitanie, il en existe moins d’une dizaine regroupant les métiers d’expert-comptable et d’avocat. Axylis existe depuis plus de 35 ans et possède quinze agences (Béziers, Biarritz,Toulouse, Pau ou encore Albi et Narbonne). Le groupe revendique un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros en 2021.