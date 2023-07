Conseil juridique. Axylis poursuit son développement en Occitanie

Axylis, groupe spécialiste du conseil aux entreprises et de l’expertise-comptable basé en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, poursuit son développement dans l’Aude. À Narbonne, l’agence anciennement basée au 17 quai Victor Hugo vient de déménager au sein de l’immeuble Atrium, situé avenue de Croix Sud. Ce déménagement s’accompagne du recrutement en cours de deux nouveaux collaborateurs pour étoffer l’équipe dirigée par Alexis Bagnol depuis 2019. Aux côtés de quatre autres entreprises, Axylis dispose de nouveaux bureaux de 90 mètres carrés et bénéficie des services proposés (salle de réunions, bornes de recharge pour véhicules électriques, sécurité numérique, etc.).

Implanté dans tout le Sud-Ouest au travers de quinze agences (Béziers, Biarritz, Toulouse, Pau ou encore Albi et Narbonne), Axylis existe depuis plus de 35 ans. Le groupe revendique un chiffre d’affaires de 11,2 millions d’euros en 2022.