La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées entre au capital d’Enerfip

Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée aux installations d’énergie renouvelable (parcs photovoltaïques et éoliens, méthanisation agricole, etc. ) présente en région Occitanie à Toulouse et Montpellier, annonce l’entrée à son capital de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées. Après le groupe Crédit Agricole en 2016, c’est le deuxième groupe bancaire mutualiste qui rentre au capital de l’entreprise.

Depuis sa création en 2014, Enerfip, qui emploie vingt-deux personnes, a collecté 125 millions d’euros. La plateforme compte aujourd’hui 30.000 membres. Son chiffre d’affaires en 2021 va dépasser 1 million d’euros avec plus de 250 projets financés.

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées est une banque qui fait travailler plus de 1.600 collaborateurs et compte 172 agences dans huit départements. Elle a généré un PNB de 375 millions d’euros fin 2020 et compte près de 900.000 clients, dont 147.000 sociétaires.