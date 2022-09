L’ex-airbusien Didier Evrard rejoint Mecachrome

Mecachrome, spécialisé dans la fabrication de pièces pour l’industrie aéronautique, annonce la nomination de son nouveau président non-exécutif du comité de suivi Didier Evrard, en remplacement d’Éric Zanin.

La mission de cet ancien responsable du programme A350 XWB et ex-vice-président exécutif et directeur des programmes chez Airbus Commercial Aircraft est « d’apporter sa connaissance du secteur qu’il a pu bâtir dans ses différentes missions chez Airbus ou au sein de la Task Force Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) durant la crise Covid, tant dans la dimension opérationnelle que stratégique », explique le groupe dans un communiqué de presse.