Une demi-journée de conférences et de rendez-vous professionnels se tiendra au Stade Toulousain le 7 décembre prochain, dans le cadre du M2S (Mobility Solutions Show), événement dédié à la mobilité urbaine et périurbaine. Les deux grandes thématiques d’échange seront cette année : "la révolution numérique et les nouvelles mobilités” d’un côté et "la transition énergétique et la régulation de l’espace urbain de l’autre".

Les débats seront animés par Pascal Auzannet, ex-président de RATP Smart Systems et directeur de la mission de préfiguration du Grand Paris. Les conférences pourront être suivies gratuitement en ligne. Les inscriptions pour le présentiel ou le distanciel sont ouvertes. L’événement est organisé par La Dépêche Events, en partenariat avec Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités.

Le Think Tank by M2S se tiendra en parallèle des B2B by M2S, piloté par ABE (Advanced Business Events), événement business dédié à la sous-traitance du secteur de la mobilité.

Think Tank by M2S, le mardi 7 décembre 2021, au Stade Toulousain.