Restauration. Newrest rejoint l’assocation internationale IRCG

Newrest, spécialiste toulousain de la restauration hors-foyer et du catering aérien et ferroviaire, a rejoint cette année l’International Rail Catering Group (IRCG). Cette association représente les acteurs du marché mondial de la restauration ferroviaire. Les membres sont des compagnies ferroviaires, des traiteurs, des fournisseurs de produits et des professionnels indépendants. L’IRCG s’est réuni cet automne pour sa conférence annuelle à Prague et Benoit Vignon, vice-président chargé des ventes chez Newrest, a été nommé vice-président de l’organisation.

Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, revendiquait en 2020-2021 un chiffre d’affaires de 861,9 millions d’euros.