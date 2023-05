Nubbo accueille sept entreprises en incubation et une en accélération

Huit entreprises aux innovations variées viennent d’intégrer Nubbo, l’incubateur toulousain de la Région Occitanie. Sept sont en phase d’incubation et une d’accélération.

En phase d’incubation, Nubbo a accueilli :

– Touch2See, solution d’accessibilité aux événements sportifs pour déficients visuels [1]

– Tidav, service d’observation et de mesures par drone

– Le meilleurleasing.fr, comparateur d’offres de leasing

– StormyForecast, qui produit une prévision fiable et précise de la quantité d’énergie renouvelable produite par ses clients grâce à l’intelligence artificielle

– METATherapeutix, à l’origine de thérapies innovantes contre la rechute dans les leucémies aigües

– Axentiss, qui propose un nouveau système d’implant dentaire ergonomique

– Leosense, dont les solutions numériques ont pour objectif d’améliorer l’efficacité et de limiter l’empreinte environnementale du secteur aéronautique

Take[Air], solution numérique pour mesurer les émissions de dioxyde de carbone (CO2), est désormais en phase d’accélération.En incubation d’avril 2022 à avril 2023, la start-up aurait multiplié le nombre de ses clients et son chiffre d’affaires par cinq, et compte aujourd’hui quatorze salariés.

Créé en 2000, l’incubateur Midi-Pyrénées est devenu Nubbo en mars 2018. La durée d’incubation est de douze mois, avec une dotation financière maximale par projet de 50.000 euros. Les projets les plus ambitieux peuvent bénéficier, après la phase d’incubation, d’une offre d’accélération permettant de les accompagner pour six mois de plus avec 50.000 euros supplémentaires.