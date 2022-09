À Sète, Philippe Malagola vers la présidence de Port Sud de France

La Région Occitanie va proposer la candidature de Philippe Malagola pour prendre la succession de Jean-Claude Gayssot à la présidence du conseil d’administration de l’Établissement public régional (EPR) Port Sud de France (Port de Sète-Frontignan). Précédemment directeur d’Enedis Hérault, il est l’actuel président du conseil de Polytech Montpellier.

La commission permanente de la Région Occitanie, qui doit entériner cette décision, se réunira le 19 octobre prochain. Philippe Malagola siègera aux côtés des quatre autres personnalités et des six élus régionaux désignés en 2021. Depuis la reprise du port par la Région en 2008, 460 millions d’euros ont été investis sur l’EPR Port Sud de France (150 millions d’euros investis par la Région, 90 millions d’euros par Port Sud de France et 220 millions d’euros par les partenaires privés).