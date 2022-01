Le collectif Paysans BIO du Quercy arrive au Grand Marché de Toulouse

Le collectif Paysans BIO du Quercy annonce son arrivée au Grand Marché-Min de Toulouse. Ce groupement, créé en juin 2019, rassemble 11 producteurs du Lot. Ils s’installent ensemble au cœur du marché d’intérêt national pour valoriser leurs productions (viandes, produits laitiers, noix, safran, miel, bières, vins, etc.) et viser les restaurants et épiceries fines de Toulouse notamment.

Le 17 janvier, ils ont présenté leurs activités aux élus à et la presse au Pavillon Fleurs et Gastronomie du Grand Marché, non loin de leur nouvel emplacement.