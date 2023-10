La Région Occitanie vote de nouvelles enveloppes financières pour moderniser les lycées

Réunis en commission permanente le vendredi 20 octobre 2023, les élus régionaux d’Occitanie ont voté une nouvelle enveloppe de plus de 30 millions d’euros pour financer de nouveaux travaux de rénovation (économies d’énergie, développement des énergies renouvelables, sécurisation, etc.) dans les lycées d’Occitanie. Ces travaux s’inscrivent dans un plan d’investissement plus vaste de 800 millions d’euros dédié aux lycées dans la région.

Parmi les opérations permises par cette nouvelle enveloppe de 30 millions d’euros, la Région finance la restauration du lycée Paul Valéry à Sète (34) à hauteur de 5 millions d’euros, la première phase de réhabilitation des bâtiments de l’externat et des ateliers du lycée professionnel du lycée Pierre Mendès France à Vic-en-Bigorre (65) à hauteur de 4 millions d’euros, ou la sécurisation du lycée Roland Garros à Toulouse (31) pour 500.000 euros.

Les élus régionaux ont également débloqué une nouvelle aide de près de 9 millions d’euros à destination des lycées rencontrant des difficultés liées à la forte hausse des prix de l’énergie. Au total, sur l’année 2023, l’Occitanie aura mobilisé 21,3 millions d’euros pour aider 174 lycées à supporter les surcoûts enregistrés sur leurs factures d’énergie. 215 millions d’euros sont prévus jusqu’en 2027 pour poursuivre l’amélioration des capacités énergétiques des établissements.