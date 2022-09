Région Occitanie. Carole Delga détaille ses projets pour l’orientation des jeunes

Carole Delga a tenu sa traditionnelle conférence de presse de rentrée scolaire le jeudi 1er septembre au sein du lycée Toulouse Lautrec de Toulouse. La présidente de la Région Occitanie souhaite agir « contre l’auto-censure et le plafond de verre auquel sont confrontés les jeunes issus des milieux le plus modestes ». Parmi l’énumération des actions vis à vis de la jeunesse occitane, notons les Maisons de l’Orientation Mobile. Il s’agit de deux véhicules qui sillonneront à partir de ce mois de septembre le territoire régional avec à leur bord des professionnels de l’orientation, avec une priorité donnée aux zones rurales et aux quartiers politiques de la Ville. Autonomes énergétiquement, ceux-ci passeront deux à trois fois dans chaque département pour proposer dans les collèges et lycées des ateliers et des entretiens individuels.

Autre nouveauté, un nouveau format de salon, baptisé Id-Métiers, dédié à l’orientation des collégiens et lycéens. Il sera testé à Saint-Gaudens en Haute-Garonne les 13 et 14 décembre.

Il y aussi le dispositif Trajectoires, un appel à projets qui vise « à lutter contre tous les freins à l’orientation ». Depuis son lancement début juin, cinquante-huit projets ont été déposés. Dont par exemple celui du lycée Berthelot, dont le but est d’accompagner l’orientation d’une trentaine de jeunes filles de classe de première souvent issues de quartiers prioritaires.

Par ailleurs, Carole Delga a rappelé que grâce au dispositif Carte Jeune, les lycéens pouvaient toujours bénéficier de 500 euros d’économies à travers plusieurs aides ( fournitures scolaires, loisirs, etc.).