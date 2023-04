Brice Sannac, de Banyuls-sur-Mer, élu vice-président de la branche hôtellerie de l’Umih France

Brice Sannac, le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie des Pyrénées-Orientales (Umih 66), a été élu vice-président de la branche hôtellerie de l’Umih nationale pour une durée de quatre ans. Il travaillera sous la direction de Véronique Siegel de l’Umih du Bas-Rhin, élue présidente de la branche hôtellerie.

Au sein de l’Umih nationale et de la branche, Brice Sannac, hôtelier-restaurateur à Banyuls-sur-Mer (Hôtel Les Elmes et restaurant La Littorine) s’occupera en priorité des sujets de la concurrence déloyale avec les meublés de tourisme et de la transition numérique.