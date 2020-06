Toulouse. Cafés et restaurants rouvrent dans des conditions drastiques

Ils vont pouvoir rouvrir mais avec des mesures sanitaires strictes et une réorganisation de leur établissement au cas par cas. Ce mardi 2 juin, une partie des 2500 cafés et les restaurants de Toulouse vont pouvoir reprendre leur activité après plus de deux mois d’arrêt lié au coronavirus. Une urgence vitale pour les professionnels de la restauration qui craignent la disparition de 30 à 40% de ces commerces suite à la crise sanitaire. Pour rouvrir le rideau, le port du masque sera obligatoire pour le personnel et les clients (lors des déplacements dans le restaurant). Les tables accueilleront au maximum dix personnes, avec une distance d’un mètre entre chaque table. Pour amortir la perte de clientèle, les restaurateurs et cafetiers vont pouvoir étendre leur terrasse sur l’espace public.

« Pour respecter les mesures sanitaires et la distance d’un mètre, cette extension des terrasses était nécessaire mais nous allons quand même perdre en activité donc il faudra voir selon chaque établissement si c’est rentable d’ouvrir et si les clients sont au rendez-vous », explique Philippe Belot, vice-président de l’UMIH31, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, qui pointe le risque de licenciement de 2500 à 3000 salariés du secteur à Toulouse. « Avec les mesures sanitaires, nous gardons 40% de notre surface utile, avec un sens de circulation », détaille-t-il. « Cela va être très difficile de survivre dans ces conditions. Le Gouvernement veut surtout couper le chômage partiel ».

Ouverture selon configuration

Des mesures que ne peuvent appliquer tous les restaurateurs de la Ville rose. Jean-Pierre Le Doussal, qui tient le restaurant Le Goût en Train, à deux pas de la place Victor-Hugo, ne rouvrira pas son établissement d’une quinzaine de tables, malgré sa petite terrasse. « Je pourrais éventuellement étendre sur la rue mais il y a des travaux et c’est en plein soleil », détaille-t-il. « J’ouvrirai quand je pourrais respecter les mesures sanitaires mais je suis aussi sceptique sur le retour des clients. Nous sommes ouverts le midi et notre clientèle travaille en centre-ville, mais aujourd’hui elle est encore en télétravail ou à mi-temps. On imagine peut-être rouvrir avec des réservations en petit groupe et un menu unique pour limiter les stocks et s’adapter. Ce ne sera plus le même métier ».

Pour l’instant, 137 demandes d’extension de terrasses ont été déposées, selon l’UMIH. Un empiétement sur l’espace public que l’association Bien Vivre Toulouse Centre (BVTC), qui regroupe un millier d’adhérents dans l’hypercentre, compte bien surveiller, après avoir été consultée par la Mairie. Elle souhaite la réouverture des bars et restaurants mais dans des conditions raisonnables.

« Pendant le confinement, nous avons retrouvé nos rues, nos places avec des enfants qui peuvent jouer donc les riverains ne veulent pas un retour des cafés type féria avec des tables partout qui obligeraient les piétons à slalomer », souligne Nathalie Di Pietro, présidente de BVTC. « Nous voulons un respect des mesures barrières pour rouvrir les cafés et un respect de la sécurité et du calme des riverains et des piétons. Nous voulions une fermeture à minuit qui n’a pas été acceptée mais nous avons réussi à obtenir l’absence de musique sur les terrasses. Nous sommes favorables au commerce mais nous resterons vigilants sur le terrain ».

Associations, professionnels et Mairie ont signé une charte courant jusqu’au 30 septembre sur l’ensemble des mesures. Un point d’étape doit aussi être fait le 15 juin.

Julie Rimbert

Sur la photo : L’enseigne La Boucherie respecte les mesures sanitaires imposées par l’État pour la réouverture des restaurants. Notamment la mise en place de menus à usage unique . Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.