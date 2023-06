La Région Occitanie alloue plus de 940.000 euros pour soutenir le monde artistique et la filière audiovisuelle

Les élus régionaux, réunis en commission permanente le vendredi 9 juin, ont voté une subvention nouvelle globale de plus de 940.0000 euros destinée à vingt-quatre opérateurs culturels régionaux (522.000 euros pour ces projets) et quatorze projets de films de fiction, de documentaires et de séries télévisées [1].

Parmi les projets culturels soutenus, Visa pour l’image à Perpignan (66) recevra 92.000 euros pour l’organisation du festival et les actions menées par le centre international du photojournalisme, l’association l’Enfance de l’Art (48) touchera une subvention de 10.500 euros pour le programme des actions artistiques et culturelles et Le Nouveau Printemps de Toulouse se voit créditer de 66.500 euros pour l’organisation du festival culturel et d’art contemporain.

Depuis plusieurs années, la Région Occitanie mise sur le secteur du cinéma et de l’audiovisuel en investissant chaque année plus de 4,7 millions d’euros. En 2022, l’Occitanie s’est hissée à la seconde place des régions les plus attractives pour les tournages après l’Ile-de-France et, entre 2016 et 2021, le nombre de jours de tournage a été multiplié par cinq.