Le 22 septembre prochain, Ad’occ et La Lettre M organisent, à La Cité de l’économie et des métiers de demain à Montpellier, une conférence sur le sujet du capital-risque. L’objectif de cette dernière est de dégager des tendances et des perspectives du financement haut de bilan de l’innovation.

Cet événement se fait à l’occasion de l’appel à candidature Occitanie Invest, lancé le même jour afin de financer des entreprises qui auront soutenu leur projet devant un jury d’experts.

Lors de cet événement, un investisseur VC européen et plusieurs dirigeants d’entreprises feront part de leurs témoignages alors que la Région Occitanie présentera ses actions. La conférence permettra aussi des échanges entre start-ups, fonds d’investissements, etc.

