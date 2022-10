Montpellier Events, nouveau concessionnaire du Centre de congrès Pierre Baudis et des Espaces Vanel

À la suite d’un appel d’offres, Toulouse Métropole a décidé de confier à la société Montpellier Events la concession de service public pour l’exploitation du Centre de congrès Pierre Baudis et des Espaces Vanel. Auparavant, c’était Toulouse Événements, filiale du groupe événementielle GL Events qui gérait l’exploitation du Centre de congrès Pierre Baudis et des Espaces Vanel.

La société dédiée qui sera créée pour l’occasion sera nommée Toulouse Congrès. Elle aura pour mission d’investir plus de 3 millions d’euros sur la durée de la délégation de service public. De nombreux travaux sont prévus : passage en leds des équipements et du matériel technique, modernisation des équipements son et lumière, achat de mobilier et remplacement des sièges de l’amphithéâtre Saint-Exupéry, amélioration du bilan énergétique, etc.

Montpellier Events avait remporté, fin 2019, le renouvellement à sa propre succession pour la gestion des équipements dont elle avait la charge à Montpellier, à savoir le Zénith Sud et le Corum : Palais des congrès et Opéra Berlioz.