La Maison de la télédétection [1] (MTD), à Montpellier, organise le 19 janvier prochain une journée d’échanges autour des besoins en recherche et développement (R&D) des entreprises dans le domaine du géospatial appliqué à l’agriculture et à l’environnement.

Il sera possible, au cours de cet événement, de visiter l’antenne de réception de la MTD et de voir en détail le fonctionnent de ces plateformes et outils numériques. Plus de détails et inscriptions en ligne

Le jeudi 19 janvier 2023 de 9 à 16 heures, à la Maison de la télédétection, à Montpellier.