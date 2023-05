Organisées par La Mêlée et Femmes@Numérique, les premières assises régionales de la féminisation des métiers et filières numérique ont lieu à Montpellier les 25 et 26 mai.

Jeudi 25 mai, sur le site de Dell Technologies à Montpellier, jeunes filles et femmes en reconversion et en recherche d’emploi pourront expérimenter et se projeter dans les métiers du numérique. Le lendemain, la journée est dédiée à l’évolution des mœurs dans le domaine de l’orientation, de l’emploi et de l’insertion. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, sera notamment présent au sein de la Montpellier Métropole Méditerranée pour l’occasion.

