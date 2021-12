La cinquième édition du Forum « Entreprendre dans la Culture » en Occitanie se déroulera les 14 et 15 décembre à Montpellier, dans le cadre d’« Entreprenez en Occitanie : les rencontres », événement qui se tient du 18 novembre au 18 décembre dans les treize départements d’Occitanie.

Cet événement, créé en 2015 par le ministère de la Culture, et décliné en région, s’adresse aux porteurs de projets, aux professionnels et au public s’intéressant au domaine culturel et à son économie. Des ateliers et des tables rondes autour de différents thèmes (égalité femmes-hommes, mécénat, tiers-lieux, dispositifs d’accompagnements à la création d’activité) structureront la journée.

Le programme est disponible en ligne. Inscriptions ouvertes.

Forum « Entreprendre dans la Culture », le mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021 à la Cité de l’Économie et des métiers de demain à Montpellier.