La 44e édition du salon Sett, dédié aux équipements de l’hôtellerie de plein air (espaces verts, hébergements locatifs, jeux et loisirs, piscines et bien-être...) se tiendra les 7, 8 et 9 novembre aura lieu au Parc des expositions de Montpellier. 730 exposants seront répartis sur dix halls d’expositions et près de 60.000 mètres carrés.

Le mardi 7 novembre ; à 18 heures, aura lieu la quinzième édition des “Sett d’Or”, qui récompenseront cinq nouvelles entreprises dont les solutions répondent au mieux aux enjeux actuels (écologie, transition numérique, etc.).

Salon Sett, 7,8 et 9 novembre, au parc des expositions de Montpellier.