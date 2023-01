L’aéroport de Montpellier redécolle après deux années difficiles

1,7 million de passagers en 2022, soit 91 % du trafic de 2019. « Montpellier a su limiter la baisse de trafic à 9 % par rapport à 2019, notre année de référence et de record », a indiqué Pascal Bigot, directeur du développement des lignes de l’Aéroport de Montpellier Méditerranée (AMM), le 17 janvier dernier. L’aéroport annonce ainsi un résultat net de 3 millions d’euros pour l’année 2022. « Nous avons retrouvé une profitabilité dès 2021, année où nous étions un des rares aéroports à dégager un positif de près de 1 million d’euros », rappelle Emmanuel Brehmer, président du directoire de l’aéroport de Montpellier. « Nous reprenons notre farouche volonté d’atteindre les 2,5 millions de passagers d’ici 2026. »

L’aéroport redécolle donc, restant le dixième aéroport français et deuxième en Occitanie, après Toulouse. « Nous faisons de meilleures performances de trafic, notamment grâce au retour des flux loisirs, accentués depuis la réouverture des frontières et l’apport de nouvelles lignes en 2022 », souligne Pascal Bigot. Des flux loisirs qui ont permis « d’excellents résultats sur juillet et août, où l’aéroport proposait trente-six lignes assurées par une douzaine de compagnies », ajoute Emmanuel Brehmer.

L’aéroport de Montpellier enregistre également une hausse de passagers sur les compagnies low cost en 2022 (69 % contre 39 % en 2021). En région, le trafic est notamment en hausse grâce à une offre plus importante de Volotea et Transavia, filiale low cost d’Air France. Cette dernière représente 30 % du trafic.

10 millions d’euros investis dans la RSE

La plateforme observe également une nette amélioration du coefficient de remplissage des appareils, avec 74 % de remplissage moyen sur des vols réguliers (128 places en moyenne). « Un coefficient important à l’heure des efforts pour améliorer l’empreinte carbone des usagers de l’avion », commente Emmanuel Brehmer. Un axe que souhaite développer l’aéroport dans son plan Ambition 2026, destiné à engager l’aéroport dans un maintien de sa compétitivité-prix pour attirer de nouvelles compagnies, poursuivre le développement des surfaces foncières disponibles sur la zone de fret, et intégrer la RSE dans sa stratégie. « Nous prévoyons d’investir 50 millions d’euros d’ici à 2026, dont 10 millions d’euros dans la RSE »,, annonce le président du directoire.

Pour cela, l’aéroport souhaite mettre à disposition des APU, petits turboréacteurs qui permettent de démarrer les appareils et maintenir la climatisation avec de l’électrique (3,2 millions d’euros) ; réduire les entraînements le soir au-dessus de l’aéroport ; demander aux compagnies d’atterrir et de décoller sur la mer ; ou encore équiper les flottes de véhicules de l’aéroport de moteurs électriques. Le plan intègre également l’atteinte de soixante destinations reliées par vingt compagnies d’ici à 2026.

Côté zone de fret, les négociations commerciales sont en cours. « Nous indiquerons les noms des entreprises d’ici fin mars », conclut Emmanuel Brehmer.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Pascal Bigot et Emmanuel Brehmer. Crédit : DR.