Nature en Occitanie œuvre pour rendre Toulouse plus accueillante aux hérissons

L’association Nature en Occitanie lance à Toulouse un projet autour du hérisson d’Europe. L’action des « Jardins connectés » a pour objectif d’aider à la protection de cet animal par la création de petits passages dans les jardins privés. Ces « corridors écologiques en milieu urbain » serviront à « améliorer l’habitat et la circulation du hérisson, qui souffre de la fragmentation de son territoire et des collisions routières ». Cette action est financée par France Nature Environnement. Elle s’inspire d’un projet large échelle mené à Caen, où plus de quatre-vingts jardins ont déjà été connectés grâce à des ouvertures dans les clôtures ou murs des jardins.

Nature en Occitanie cherche des habitants volontaires pour créer de petits passages dans leur grillages. Les bénévoles se tiennent à disposition pour visiter les lieux, décider avec les propriétaires de l’emplacement du passage, créer les petites découpes dans les grillages et installer des panonceaux “Route à hérisson”, permettant de sécuriser l’ouverture et signaler son utilité. Une dizaine de ces panneaux en bois ont déjà été fabriqués au Fablab Créa’Tech de Saint-Jean. Plus d’informations en écrivant à herissons31@outlook.fr.