Neko Light Orchestra : le voyage par le son

Voyager en Terre du Milieu et en Westeros, s’évader dans l’univers onirique d’Hayao Miyazaki ou se replonger dans les films de Quentin Tarantino… Le temps d’un concert, c’est la promesse offerte par le Neko Light Orchestra, un groupe toulousain qui réinterprète ces musiques en y apportant un côté rock. Une aventure qui a débuté sur « un coup de chance », selon Nicolas Chaccour, le créateur du groupe. Invité avec des amis à animer un quiz musical à l’occasion du Toulouse Game Show 2011, il poursuit les représentations devant l’engouement suscité. « Les premières années, nous voulions mettre à l’honneur des compositeurs de jeux vidéo ou de films d’ani-mation, qui n’étaient pas reconnus, en ajoutant notre touche. »

Aux conventions d’anime suc-cèdent des spectacles dans des salles de ci-néma pour arriver à la formation d’aujourd’hui, qui réunit vingt-deux musiciens et une dizaine de techniciens. Un peu partout en France, dans des salles à taille humaine comme à la Halle aux Grains à Toulouse, le Neko Light Orchestra fait ainsi voyager son public. « Nous proposons onze spectacles différents, qui vont de Dr Who à Harry Potter en passant par les anime japonais ou Le Seigneur des Anneaux. Et nous sommes en train de faire notre mue vers nos propres compositions. » Leur deuxième album Uchronies musicales Vol.2, qui prolonge des univers existants, est sorti en fin d’année dernière.

L’Europe comme objectif

Et cette bande de potes, qui fait partager son plaisir de jouer à chaque concert, ne semble pas vouloir s’arrêter là. Dans le quartier Bonnefoy, le groupe a investi un espace de création de 100 m2 baptisé Nekopolis. « Des travaux sont en cours pour ajouter deux studios, dont un de streaming et vidéo », précise Nicolas Chaccour. On leur doit également le festival médiéval fantastique « Échos et Merveilles », organisé jusque-là au Bascala, qui devrait réunir 80.000 personnes à Carcassonne en avril prochain.

Et comme la musique est universelle et que les succès de Game of Thrones ou Pulp Fiction ont traversé les frontières, le Neko Light Orchestra envisage, dès que possible, de se produire dans les capitales européennes.

Paul Périé

Photo : Remy Gabalda - ToulÉco.