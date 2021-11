Nicolas Misiak, nouveau président de Tisséo Voyageurs

Nicolas Misiak a été élu président de Tisséo Voyageurs lors du dernier conseil d’administration du mardi 9 novembre 2021. Depuis 2020, Nicolas Misiak est conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, en charge notamment de l’écologie en ville par quartier, de la modernisation de l’administration et du développement du numérique. Il préside aussi la commission mobilité de Toulouse Métropole. Il est également vice-président de Tisséo Ingénierie depuis 2021.

Diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées et de Supélec, spécialisé dans les transports intelligents, il a passé l’essentiel de sa carrière à Paris, dans le conseil en transformation numérique des entreprises. Il a rejoint Toulouse, il y a six ans, où il a lancé une première start-up, Ublu.