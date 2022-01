Nomination. Christian Noailhac rejoint Patrimoine SA Languedocienne

Après dix ans passés à la direction régionale Occitanie du Crédit Agricole Immobilier et une carrière entière déroulée dans la promotion immobilière privée (Nexity, Bouygues immobilier), Christian Noailhac a rejoint en décembre dernier le comité de direction de l’entreprise sociale de l’habitat (ESH) Patrimoine SA Languedocienne.

Il y occupe les fonctions de directeur des relations institutionnelles et grands projets. Un poste nouvellement créé et qui préfigure d’une nouvelle organisation des métiers de la maîtrise d’ouvrage et du développement au sein de l’ESH.

Christian Noailhac aura pour mission le développement de la présence de Patrimoine et des offres du groupe Midi Habitat à Toulouse et dans ses autres territoires d‘implantation : l’Aude, l’Hérault, les Landes, les Pyrénées Atlantiques, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Patrimoine SA Languedocienne gère un parc de plus de 18.000 lots.