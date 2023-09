Une résidence d’habitat partagé pour les publics fragiles à Guillaumet

Des logements inclusifs sociaux, adaptés aux publics fragiles de tous âges. C’est le principe de la résidence L’Envol tout juste inaugurée par Patrimoine Languedocienne, quartier Guillaumet à Toulouse. Le programme compte quatre-vingts logements sociaux adaptés, dédiés aux séniors, à des adultes en situation de handicap, à des familles et des jeunes en cours d’insertion.

« Ce programme est une illustration du contrat cadre qui lie depuis 2022 et jusqu’en 2026 Patrimoine Languedocienne avec Toulouse Métropole, pour proposer une offre de logements abordables et adaptés aux publics fragiles », indique Fella Allal, la directrice du parcours résidentiel et partenariat chez Patrimoine. Pour concevoir cette opération, le bailleur s’est appuyé sur l’association Habitat & Humanisme et sur l’Amandier, sa structure interne d’ingénierie sociale et urbaine, dotée d’un budget annuel de 1,1 million d’euros.

Béatrice Girard