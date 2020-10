Norca regroupe sa logistique dans l’Ouest Hérault et veut doubler de taille

En pleine crise économique, des PME font le choix d’accélérer leur développement. C’est le cas du Catalan Norca. Ce spécialiste des pièces détachées et de la maintenance pour véhicules industriels, basé à Perpignan, investit environ 7 millions d’euros dans la construction d’une plateforme logistique de 5.000 m2 dans la zone Via Europa à Vendres, à côté de Béziers. Le bâtiment, en cours de construction, sera opérationnel au printemps. Il sera composé de surfaces de stockage pour le picking, de bureaux et de salles de réunion. Objectif : regrouper tous les produits du groupe (soit 18.000 références) sur un seul site, pour alimenter les huit agences de façon optimisée, ainsi que les clients. « Actuellement, nous avons huit petites plateformes, une par agence », observe Norbert Castellanos, fondateur et PDG.

Les deux enfants dans la société

Le choix d’une implantation à Béziers n’est pas lié au hasard : « La plateforme sera à moins de 4 heures de chacune de nos agences, et Béziers est desservi par deux autoroutes », précise-t-il. Outre cette future plateforme, Norca est implanté à Vitrolles, Alès, Montpellier, Perpignan (siège social), Muret, Saint-Alban, Toulouse et Bordeaux.

Norca vise à présent la moitié nord de la France. Une autre plateforme logistique, sur le modèle de celle de Béziers, devrait être implantée au sud de Paris. Créée en 1990, la PME emploie 120 salariés, pour un chiffre d’affaires de 20,5 millions d’euros. L’objectif est de doubler de taille à l’horizon 2025. Les deux enfants de Norbert Castellanos sont impliqués dans l’affaire : Thibault, 38 ans, directeur général, chez Norca depuis 18 ans, et Éléonore, 25 ans, qui va lancer la vente des produits sur Internet.

Hubert Vialatte

Sur la photo : la plateforme de Vendres en cours de construction, le 9 octobre. Crédits : Norbert Castellanos.