Nutergia mise sur la bourrache lotoise

Trois années d’expérimentation ont été nécessaires pour maîtriser, valider et mettre en place chacune des étapes de la culture de cette plante méditerranéenne, du semis au tri des graines en passant par la récolte et le séchage. Diversification de revenu pour les agriculteurs et acquisition d’un nouveau savoir-faire, pour Nutergia, la culture locale de la bourrache s’inscrit aussi dans une démarche RSE au profit du territoire.

Le laboratoire a lancé ses capsules « La Bourrache du Lot » en édition limitée, à la fois en pharmacie et sur son site de vente en ligne. Riche en oméga-6, en anti-oxydant grâce à la vitamine E qu’elle contient, l’huile de bourrache est reconnue pour apporter éclat et élasticité à la peau.